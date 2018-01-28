Werder Bremen, Belhanda'yı istiyor

Fransız basınında yer alan haberine göre Bundesliga takımlarından Werder Bremen, Belhanda'yı transfer ediyor.

Devre arası transfer döneminin bitmesine bir hafta kala harekete geçen Werder Bremen'in bu transfer için çok istekli olduğu ve kısa süre içinde Galatasaray'a resmi teklif ileteceği belirtildi.

BELHANDA'YLA ANLAŞTILAR

Süper Lig'in ilk yarısında hiç yedek kalmayan ancak Fatih Terim'in gelmesinin ardından son iki maçta yedek kulübesinde kalan Belhanda'nın Alman ekibiyle büyük oranda anlaştığı öğrenildi.

Ndiaye'den sonra Belhanda'ya da teklif gelmesi, teknik direktör Fatih Terim'i sıkıntıya soktu.

Terim'in, ilk 11'de şans vermediği Belhanda hakkında nasıl bir karar vereceği merak konusu.

2 GOL 6 ASİST

Sezon başında 8 milyon Euro'ya Dinamo Kiev'den transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 16 maçta 2 gol ve 6 asistlik bir performans ortaya koydu.