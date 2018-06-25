Werner: Kroos'un golünden sonra ağladım

Almanya'nın geri dönüş yaparak İsveç'i 2-1 mağlup ettiği grup maçının ardından, Almanya Milli Takımı ve RB Leipzig'in genç yıldızı Timo Werner, Alman basınına röportaj verdi.

Werner'in röportajından öne çıkanlar şöyle;

-Sonuç sizi ne kadar şaşırttı?

"İsveç karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapatınca, elendik diye düşünmeye başlamıştım. Benim için çok acıklı bir andı. Sonra ikinci yarının başlarında eşitliği sağlayan golü bulduk. Maça çok hakim olduğumuz ikinci yarıda Jerome Boateng'in kırmızı kart görmesiyle ikinci bir şoka girdik ama pes etmedik ve oynamaya devam ettik. Her zaman hala kazanabileceğimize dair umudumuz vardı"

- Toni Kroos maçı kazandıran golü attığında ne hissettin?

"Bu turnuvada normal gol diye bir şey yok, her gol çok özel. Bu rüya gibi bir goldü ve bizim turnuvada devam etmemizi sağladı. Evet, özellikle İsveç'in attığı gol sonrası üzerimizdeki baskı arttı. İyi gol şansları bulduk ama atamadık, biraz kötü şans vardı"

- Böyle bir galibiyet sence takımı ayaklandırır mı?

"Herkes çok rahatladı galibiyet sonrası. Bazıları bağırıyordu, bazıları da konuşamıyordu bile. Ben neredeyse ağlıyordum. Bugün gerçekten maçı hak ettik. Toni Kroos'un golü rüya gibi bir goldü ve bizim turnuvada olmamızı sağadı"

- Bu galibiyet sizin için bir dönüm noktası olabilir mi?

"Bence olmalı, bu maçtaki gibi bütün turnuva kazanmaya devam etmeliyiz. İlk 15 dakikayı çok etkili oynadık ama İsveç'in golünden sonra oyundan düştük. Golden sonraki on dakika iyi oynayamadık, hepimiz şoktaydık. Yarıda oyunumuzu değiştirmeye karar verdik, Mario Gomez yanıma ikinci forvet olarak geldi, çok iyi anlaştık saha içinde. Biz maçı kazanmak istiyorduk, öyle de yaptık"

- Joachim Low, ilk yarıdan sonra daha mı çok bağırdı?

"Evet, ama negatif olarak değil, hep pozitif şeyler söyledi. Bizim oyunu iyi oynadığımızı görüyordu. Tek bir hatadan dolayı İsveç'ten gol yedik. Futbol böyle bir şey bazen tek bir hatanın telafisi olmuyor" - Kanatta oynamak nasıldı? "Görevim buydu ve bende yerine getirdim. Katkılarım sayesinde iki gol atabildik, bu sebeple bu akşam rahat bir uyuku uyuyabileceğim"