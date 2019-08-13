Wesley Sneijder futbolu bıraktı

Hollandalı yıldız kariyerinde Ajax, Real Madrid, Inter, Galatasaray gibi dev kulüplerde forma giydi.
Oynadığı takımlarda toplam 573 maça çıkan Wesley, 152 gol atıp 142 de asist yaptı.
Kariyerinde İspanya, İtalya, Hollanda ve Türkiye şampiyonlukları bulunan yıldız orta saha, Inter'le de bir kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuştu.
Hollandalı futbolcu son olarak Katar takımlarından Al Gharafa'da top koşturuyordu.
GALATASARAY'DAN TEŞEKKÜR MESAJI
Galatasaray, eski futbolcusu Wesley Sneijder'in futbolu bırakması üzerine teşekkür mesajı yayınladı.
Sneijder'in sarı-kırmızılılarda kazandığı kupaların sayılarının da yer aldığı fotoğrafla paylaşılan açıklamada, "Yıldız... Şampiyon... Keskin nişancı... 10 numara... Aslan! Parçalı formamızla yaşattığın tüm unutulmaz anlar ve şampiyonluklar için teşekkürler" ifadeleri kullanıldı.