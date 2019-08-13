Wesley Sneijder futbolu bıraktı

1 Takım bulamayan futbolcular Türkiye Süper Lig'de yıllarca forma giyen birçok ünlü futbolcu ligin başlamasına kısa süre kala hâlâ kulüp bulamadılar. İşte bonservisi elinde bulunan ünlü Türk futbolcular...

2 Beşiktaş'ta sakatlardan iyi haber geldi Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi tam 9 futbolcu sakatlanmıştı. Yapılan tedavilerin ardından Necip Uysal, Gary Medel, Atiba, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic ve Gökhan Gönül çalışmalara başladı.

3 Diagne Rusya'dan gelen teklifi reddetti G.Saray'ın göndermek istediği Mbaye Diagne'ye bu sefer de Dinamo Moskova talip oldu. Senegalli oyuncu, Rus ekibinin yaptığı 13 milyon euroluk teklifi ülkede ırkçılık olduğu gerekçesiyle reddetti.

4 UEFA’dan Süper Kupa için İstanbul rehberi 14 Ağustos’ta Vodafone Park’ta Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak olan Süper Kupa finali için UEFA İstanbul’a seyahat edeceklere tavsiyelerde bulundu.

5 Henry Onyekuru Monaco'da Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Onyekuru, 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Monaco'ya transfer oldu.

6 Real Madrid ile Barcelona'nın Neymar kapışması Transfer görüşmesi yaptığı için PSG'nin bu haftaki maç kadrosuna alınmayan Neymar, İspanya'nın iki devini peşine taktı.

7 Rebocho Beşiktaş'ta Beşiktaş, Guingamplı sol bek Pedro Rebocho'nun kiralık olarak transfer edildiğini resmen açıkladı.

8 Beşiktaş'ta hedef forvet transferi Yönetime forvet listesi sunan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Aboubakar, Borja, Babacar ve Kamil Wilczek'ten birinin alınmasını istedi.

9 Galatasaray'da defans alarm veriyor Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da savunmada yapılan hatalar, teknik direktör Fatih Terim'i endişelendiriyor.