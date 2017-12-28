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West Bromwich Josef'i istiyor

İngiliz ekibi West Bromwich, Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza'yı transfer etmek için 15 milyon euroyu gözden çıkardı.

West Bromwich Josef'i istiyor
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Sezon başında Josef’i transfer edemeyince Krychowiak’ı kiralayan West Bromwich, bir kez daha sarı-lacivertli kulübün kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Ocak ayında Polonyalı yıldızı PSG’ye geri gönderecek olan İngilizlerin, Josef'i kadroya katmak için fiyat yükseltme kararı aldığı öğrenildi.

15 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Lacivert-beyazlılar, Josef için Fenerbahçe’nin kapısını bir kez daha çalacak. Bu kez teklif edilecek rakamın 15 milyon euro (68 milyon TL) olması bekleniyor.

AYKUT HOCA SICAK BAKMIYOR

Aykut Kocaman’ın bu nedenle Josef’in satılmasına sıcak bakmadığı ancak kulübün ekonomik anlamda rahatlaması için transfere onay vereceği öğrenildi.

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