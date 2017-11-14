West Bromwich Josef'ten vazgeçmiyor

İngiliz Daily Mail gazetesi, Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion, Fenerbahçeli Josef De Souza için bir kez daha devreye gireceğini yazdı.

TEKLİF 15 MİLYON EURO

Gazeteye göre transfer döneminin son günlerinde Brezilyalı oyuncuyu transfer etmeye çalışan West Brom, devre arasında yeniden Fenerbahçe yönetimiyle masaya oturacak.

Daily Mail, West Brom yönetiminin, yaklaşık 15 milyon euroyu gözden çıkardığını yazdı. Geçen Ağustos ayından bu yana maç kazanamayan West Brom, son 20 lig maçında sadece 2 kez sahadan 3 puanla ayrıldı.