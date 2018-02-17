West Bromwichli dört futbolcu taksi çaldı

İngiltere Premier League ekiplerinden West Bromwich Albion’da A Takım’da yer alan dört futbolcu Barselona’da taksi çalmak suçlamasıyla sorguya çekildi.

Pazartesi Chelsea’ye 3-0 mağlup olan takım FA Cup 5. Tur’da Southampton ile oynanacak karşılaşma için Barselona’da kampa girdi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Katalan polisinin raporuna göre dört futbolcu Barselona limanından taksiye bindi. Dönüşte ise futbolculardan biri taksinin şoför koltuğuna oturup arabayla bölgeden uzaklaştı.

Futbolcular taksiyle otele geri döndükten sonra taksi sahibinin şikayeti üzerine polisler otele geldi ve futbolcuları gözaltına alındı. İfadelerine başvurulan futbolcular serbest bırakıldı.

Reuters’ın da geçtiği habere göre İspanya’da yasaların konuyla ilgili bir dava açılmasına gerek duyulmayacağını işaret ederken olayın para cezası ile sonuçlanması bekleniyor.

KABUL EDİLEMEZ

West Bromwich Albion’ın resmi internet sitesinden de konuyla ilgili bir açıklama yapılırken futbolcuların davranışları “kabul edilemez” olarak nitelendi ve kulübün kendi iç disiplin yönetmelikleri çerçevesinde ismi şimdilik verilmeyen dört futbolcuya ceza verileceğini ifade etti.

WBA Menajeri Alan Pardew ise “Yaptıkları kabul edilemez, hayal kırıklığına uğradım. Ancak odak noktamız hala önümüzdeki maçımız” şeklinde konuştu.