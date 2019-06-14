West Ham 28 milyon euroya Pablo Fornals'ı transfer etti

Premier Lig ekiplerinden West Ham United, orta sahasını La Liga'dan yaptığı takviyeyle güçlendirdi.
Londra temsilcisi, son iki sezonu Villarreal'de geçiren Pablo Fornals'ı transfer ettiğini duyurdu.
West Ham United, 23 yaşındaki futbolcunun transferini video ile açıkladı. 28 milyon euro karşılığında Villarreal'den West Ham'a giden Pablo Fornals, 2017 yazında Villarreal'e Malaga'dan 12 milyon euro'ya transfer olmuştu.
İspanya Milli Takım formasını da şu ana kadar 2 kez giyen Fornals, geride kalan sezonda Villarreal adına 50 mücadelede sahaya çıkarken 5 gol atıp 7 asist yaptı.