West Ham, Hasan Ali'yi istiyor

Fenerbahçe'nin deneyimli sol beki Hasan Ali Kaldırım için West Ham United devrede.

5 MİLYON EURO ÖDENECEK

Sarı-lacivertli ekip her ne kadar kötü bir sezon yaşasa da, Hasan Ali Kaldırım performansıyla göz doldurdu. İngilizler, büyük maçlarda ortaya koyduğu futbolla dikkat çeken Hasan Ali'nin serbest kalma bedelini ödemeye hazır.

West Ham yetkilileri, deneyimli sol bekin menajerlik şirketiyle temasa geçerek, Hasan Ali'yi transfer etmek istediklerini ilettiler. Milli futbolcu transfere onay verirse West Ham 5 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyecek ve Hasan Ali'yi kadrosuna katacak.

Milli maçların ardından Fenerbahçe yönetimi ile görüşecek olan Hasan Ali'nin son kararını bu görüşmeden sonra vereceği öğrenildi.