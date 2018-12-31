West Ham taraftarları Medel'i istiyor

Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel ile ilgilenen West Ham, taraftarlarından onayı aldı.

TARAFTAR MEDEL'İ İSTİYOR

''West Ham, Gary Medel'i transfer etmeli mi?'' anketinde %70 evet cevabı verilirken, taraftarların sadece %30'luk kısmı bu transferin gerçekleşmesini istemedi.

Gary Medel'in hem defans hem de orta sahada oynayabildiği için, sakatlanan Carlos Sanchez'in yerini almaya uygun bir isim olduğunu düşünen taraftarlar, tecrübeli futbolcuyu takımda görmek istediklerini belirtti.

İngiliz basını ise daha önce 2013-14 sezonunda Cardiff City'de oynayan Medel'in Premier Lig tecrübesine sahip olduğunu ve transferin 8 milyon euro civarında bir bonservis fiyatına bitebileceğini kaydetti.

Geçtiğimiz günlerde West Ham'ın Medel için 7 milyon euro teklif ettiği ancak Beşiktaş'ın 15 milyon euro istediği iddia edilmişti. Teknik Direktör Şenol Güneş'in jokeri olan Gary Medel'in 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.