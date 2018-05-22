West Ham United, Manuel Pellegrini'ye emanet

Premier League ekiplerinden West Ham United, Şilili teknik adam Manuel Pellegrini ile anlaştı.
3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Sezon bitiminde David Moyes ile yollarını ayıran Londra temsilcisi, 64 yaşındaki Pellegrini ile üç yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Kariyerinde daha önce Real Madrid'i de çalıştıran Pellegrini, Manchester City'de görev yaptığı 2013-16 yılları arasında Premier League şampiyonluğu yaşarken, İngiliz temsilcisini tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar çıkarma başarısını göstermişti.
Pellegrini, 2016 yılından bu yana Çin'in Hebei China Fortune takımını çalıştırıyordu. West Ham United, geçen sezon Premier League'i 42 puanla 13. sırada bitirmişti.