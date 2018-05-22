West Ham United, Manuel Pellegrini'ye emanet

1 Suat Kaya: 15 yıldır saç ektirmiyorum G.Saray'ın eski futbolcusu Menemen Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya, sosyal medyada çok konuşulan saç imajıyla ilgili açıklama yaptı.

2 Nagatomo, Serdar Aziz hakkında İnter'e rapor verdi Serie A takımlarından İnter, Galatasaray forması giyen Serdar Aziz'le ilgileniyor. İtalya ekibi, Serdar hakkında sarı-kırımızılı takıma kiraladıkları Nagatomo'dan rapor aldı.

3 Göztepe Tamer Tuna ile yolları ayırdı Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Tamer Tuna ile yolları ayırdığını açıkladı.

4 Bülent Uygun, Katar'dan da gönderildi Bülent Uygun, ocak ayından bu yana teknik direktörlüğünü üstlendiği Al Gharafa'dan ayrıldığını duyurdu.

5 Burak Yılmaz adım adım Beşiktaş'a Bu sezon golcülerden istediği verimi alamayan Beşiktaş yönetimi, Trabzonsporlu Burak Yılmaz'ı transfer etmek için girişimlere başladı.

6 Muslera: Kovulana kadar Galatasaray'dayım Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera, hakkında çıkan 'ayrılacak' haberlerini yalanladı. Tecrübeli kaleci, "Kovulana kadar buradayım" dedi.

7 Avrupa'daki önemli liglerin gol kralları Avrupa'nın önde gelen liglerinde sezonu şampiyon olarak tamamlayan takımları ve o liglerin gol krallarını sizler için derledik.

8 En çok kupa kazanan hocalar Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de aktif teknik direktörler arasında, kariyerinde en çok kupa kazanan teknik direktörler kimler?

9 Fikret Orman kutlamaları görmek istemedi Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, bir süre dinlemek için kız arkadaşı Özlem Kaymaz ile birlikte Artvin'e gitti.