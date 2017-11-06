West Ham'da Bilic dönemi bitti

1 Galatasaray Rıdvan Dilmen'e dava açıyor G.Saray Kulübü, Rıdvan Dilmen'in "Kanunsuz bir şey yaptılarsa bilemem" şeklindeki sözlerinden dolayı dava açacaklarını duyurdu.

2 Aziz Başkan Aykut Kocaman'ı ikna etmeye çalışıyor Osmanlıspor maçı sonrası istifa sinyali veren Aykut Kocaman'ın kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor.

3 11. haftanın video hakem raporu MHK'nın deneme amaçlı başlattığı Video Hakem Sistemi, 11'inci hafta maçlarında da uygulandı. VAR'a göre hakemler birçok maçta hata yaptı.

4 Lucescu: Yabancı sınırını değiştireceğiz A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Lucescu, futbol federasyonuyla birlikte yabancı oyuncu sınırlaması getireceklerini söyledi.

5 Boca Juniors-River Plate derbisinde harika frikik golü Boca Juniorslu Cardona, River Plate derbisinde attığı harika frikik golüyle 60 bin taraftarı susturdu.

6 Şenol Güneş ezeli rakiplerinin hocalarını gönderiyor Aykut Kocaman istifa ederse, Şenol Güneş Beşiktaş'a geldiğinden beri G.Saray ve F.Bahçe'den toplamda ayrılan 6. teknik adam olacak.

7 Tudor'un aklı Başakşehir maçında Büyük maçlarda henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Tudor, Başakşehir mücadelesine özel hazırlanıyor.

8 Aykut Kocaman: Bazı futbolcular beni sattı Osmanlı maçı sonrası futbolcularını eleştiren Aykut Kocaman'ın yönetimle yaptığı toplantıda, "Bazıları beni sattı" dediği ortaya çıktı.

9 Ümit Özat'ın F.Bahçe hayali Göreve bırakmaya hazırlanan Aykut Kocaman'ın yerine düşünülen isimlerden biri olan Ümit Özat, "Hayalim F.Bahçe'nin hocası olmak." dedi.