West Ham'da Bilic dönemi bitti

Osmanlıspor beraberliğinin ardından Aykut Kocaman'ın istifa sinyalleri vermesiyle Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacağını ifade edilen Bilic'in West Ham United'daki görevine son verildi.
LİVERPOOL MAĞLUBİYETİ SONU OLDU
2.5 yıldır West Ham United'ı çalıştıran Bilic, bu sezon gösterilen kötü performansın ardından takımdan gönderildi. Son olarak geçtiğimiz hafta sonu evinde Liverpool'a 4-1 yenilen West Ham, bu sezonki 6. mağlubiyetini aldı.
Liverpool yenilgisinin ardından Bilic'le görüşen West Ham United yönetimi, Hırvat hocayı takımdan gönderdi.
West Ham United, Bilic ve yardımcılarıyla yolların ayrıldığını resmi sitesinden duyurdu. İngiliz kulübünün Bilic'in yerine David Moyes'u getirmesi bekleniyor.
FENERBAHÇE'NİN BAŞINA GEÇEBİLİR
Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'den ayrılacağının sinyallerini vermesinin ardından Hırvat teknik adamın sarı-lacivertli kulübün başına geçeceğini ifade ediliyordu. Bilic'in West Ham'dan ayrılması bu iddiaları güçlendirdi.
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