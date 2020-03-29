West Ham'da 8 futbolcu koronavirüse yakalandı

West Ham United kulübü İkinci Başkanı Karren Brady, takımlarındaki 8 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve karantinada olduklarını duyurdu.

The Sun'daki köşe yazısında konuya açıklık getiren Brady, Arsenal ile oynanan maçın ardından Mikel Arteta'nın koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra tüm takıma yapılan testler sonucunda 8 oyuncuda belirtiler çıktığını söyledi.

"HEPSİ ŞU AN KARANTİNADA VE İYİ GÖRÜNÜYOR"

Brady açıklamasında, "Tüm futbolcularımızın hafif de olsa semptomlar gösterdiğini söylemeliyim. Şükretmeliyiz ki sadece bu kadar ufak şekilde atlatıyorlar. Hepsi şu an karantina altındalar ve iyi görünüyorlar" sözlerini kullandı.

Brady ayrıca geçtiğimiz günlerde söylediği sezonun tamamen erteleneceği düşüncesini "Liglerin tamamlanması Temmuz'a kadar sürecek. Plan bu. Bitirilmesi için düşülen süre Temmuz'u gösteriyor" ifadelerini kullandı.