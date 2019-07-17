West Ham'dan 45 milyon euroluk transfer

1 Cengiz Ünder: Hedefim 12-13 gol atmak Roma'da top koşturan milli gururumuz Cengiz Ünder, Serie A'da hedefinin en az 12-13 gol atmak olduğunu ifade etti.

2 Fenerbahçe cephesinde Kolarov gelişmesi Kolarov'u transfer etmek için Roma'nın onayını bekleyen Fenerbahçe, Sırp sol beki kadrosuna katmaya bir adım daha yaklaştı.

3 Deniz Türüç transferinde son durum Deniz Türüç için hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'yle anlaşmak üzere olduklarını ifade eden Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Son kararı Deniz verecek" dedi.

4 Michael Seri'nin transfer detayları Galatasaray'ın Fulham'dan kiraladığı tecrübeli orta saha oyuncusu Michael Seri, yarın (18 Temmuz Perşembe) imza için İstanbul'a gelecek.

5 Fenerbahçe, internetten hoca arıyor Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, internetten verdiği bir ilanla altyapı antrenörü arıyor.

6 Matthijs de Ligt, Juventus'ta Ajax'ın 19 yaşındaki Hollandalı stoperi Matthijs de Ligt, Juventus'a transfer oldu.

7 Beşiktaş, Vitor Hugo'yu kiraladı Beşiktaş, Fiorentina'dan deneyimli stoper Vitor Hugo'yu 1 yıllığına kiraladı.

8 Mesut Özil'in yeni tarzı Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil yeni tarzıyla dikkat çekti. Saçlarını boyayan deneyimli isim, fotoğraflarını sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.

9 Futbol dünyası yaşlandırma akımına uydu Sosyal medyanın yeni akımı yüz yaşlandırması futbolculara da uygulandı. Birçok ismin yaşlı hali paylaşılırken, Emre Belözoğlu'na yaşlanmıyor esprileri yapıldı.