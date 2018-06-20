West Ham'dan rekor transfer

West Ham United, Fransa'nın Toulouse takımından Issa Diop'u 25 milyon euroya renklerine kattı.

25 MİLYON EURO ÖDENDİ

İngiliz ekibi bu transfer bedeliyle, Arnautovic'e ait olan 22.3 milyon euroluk kulüp rekorunu geçti. İki kulüp arasındaki görüşmelerin ardından Diop ile anlaşmaya varıldı ve 2 1yaşındaki oyuncu Pazartesi günü Londra'ya gelerek sağlık kontrolünden geçti.

Diop, West Ham'ın yeni teknik direktörü Manuel Pellegrini'nin sağ bek Ryan Fredericks ile birlikte ikinci transferi oldu. Geçen sezon Toulouse formasıyla 31 maça çıkan Diop transferiyle ilgili konuşurken, "Böyle köklü bir kulübe imza attığım için çok mutluyum, en iyi performansımı göstermek istiyorum. Umarım takıma faydalı olurum ve maçları kazanarak taraftarı mutlu edebiliriz." dedi.

West Ham'ın yeni oyuncusuyla Monaco, Marsilya, RB Leipzig ve Sevilla da ilgileniyordu.

FABIANSKI DE WEST HAM'DA

West Ham United, ayrıca Swansea City'den kaleci Lukasz Fabianski'yi de renklerine kattı. Halihazırda, Polonya Milli Takımıyla Rusya'da bulunan 33 yaşındaki file bekçisi ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.