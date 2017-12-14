Westbrook 56 yıllık rekoru kırdı

Oklahoma City Thunder, oyun kurucusu Russell Westbrook'un 10 sayı, 17 ribaunt, 12 asistle kariyerinin 88'inci "triple double"ına imza attığı maçta, Indiana Pacers deplasmanından 100-95 galip ayrıldı.
OSCAR ROBERTSON'IN REKORUNU KIRDI
2017'de 35. kez üç istatistikte çift hanelere ulaşan Westbrook, Oscar Robertson'ın 1961'de kırdığı "bir takvim yılında en fazla 'triple double' yapan NBA oyuncusu" rekorunu ele geçirdi.
Thunder'da Steven Adams 23 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı. Paul George ise eski takımına karşı 12 sayı, 5 asist, 3 top çalmayla oynadı. Pacers'ta Victor Oladipo'nun 19 sayı, 6 asist, 5 ribaunt ve Thaddeus Young 11 sayı, 10 ribaunt, 7 top çalma, 3 blokluk performansı galibiyete yetmedi.