Westbrook adını tarihe yazdırmaya devam ediyor

NBA'de Batı Konferansı ekiplerinden Oklahoma City Thunder'da forma giyen Russell Westbrook, takımının Detroit Pistons'ı kendi sahasında 123-110 yendiği karşılaşma ile beraber normal sezonu triple double ortalamaları ile bitirmeyi garantiledi.

2016-2017 sezonunu triple double ortalaması ile tamamlayan oyuncu tarihte bunu başaran ikinci basketbolcu olmuş, geçen sezonu da benzer istatistiklerle tamamlayarak tarihte üst üste bunu gerçekleştiren ilk isim olmuştu. Seri 3 sezona çıktı.

31 TRİPLE DOUBLE YAPTI

Westbrook, bu sezon bitime 3 maç kala 31 triple double yaptı. Ayrıca, bu sezon üst üste 11 maç triple double yapan Westbrook, üst üste triple double yapma istatistiğinde de rekor kırmayı başarmıştı. Geçtiğimiz günlerde de 20 sayı 20 ribaund ve 21 asist yaptığı maç ile tarihte bir maçta üç kategoride de 20'yi geçen ikinci oyuncu olmuştu. Westbrook 42 kez ile bir sezonda en çok triple double yapma rekorunu 2016-2017'de kırmıştı.

Yüksek istatistik elde etmeye yönelik oyunu olduğu için eleştirilen oyuncu, maçtan sonra yaptığı açıklamalarda, "Her maçta ne yapıyorsam onu yapmaya devam ettim. Kim ne derse desin oyunumu oynadım." dedi.

Oklahoma City'nin diğer All-Star oyuncusu Paul George da "O bir efsane olacak. Bir daha kimsenin onun yaptıklarını yapabileceğine inanmıyorum. O çok özel bir oyuncu." dedi.

30 yaşındaki oyuncunun son 3 sezon istatistikleri şöyle 2016-2017: 31.6 sayı, 10.7 ribaund, 10.4 asist 2017-2018: 25.4 sayı, 10.1 ribaund, 10.3 asist 2018-2019: 23,0 sayı, 11.1 ribaund, 10.5 asist (Bitime 3 maç var)