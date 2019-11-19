Westbrook: Harden'in yaptığı kolay olsa, herkes yapardı

Russell Westbrook, insanların James Harden'ın oyunculuğunu hafife almamaları gerektiğini ifade etti.

Harden'ın sezondaki sayı ortalaması, dün gece Portland Trail Blazers'a karşı aldıkları 132-108'lik galibiyette 36 sayı attığında hafifçe düştü.

Bu, art arda sekiz maç kazanan Rockets için Harden'ın ne kadar verimli olduğunu perspektif olarak ortaya koyuyor. Harden, bu seri boyunca alınan her galibiyette 35 sayıdan fazla sayı buluyor.

"NORMAL OLSAYDI, HERKES YAPARDI"

Takım arkadaşı Russ, durumu kendi açısından şöyle yorumladı:

"Bence birçok insan üst üste sürekli gördüğü için bu büyüklüğü normalleştirmek istiyor, ama bu normal değil, çünkü yapabilecek başka kimse yok. Normal olsaydı, herkes yapardı. Kendisini, çeşitli şekillerde yüksek bir seviyede skor üretebilmesi sayesinde tüm zamanların en iyi skorerlerinden biri olacağı bir pozisyona taşıdı."