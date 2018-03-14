Westbrook'tan 100. triple double

NBA'e 11 maçla devam edildi. Oklahoma City Thunder, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 119-107 mağlup ederek üst üste 4. karşılaşmasını kazandı. Thunder'ın all-star oyun kurucusu Russell Westbrook, 32 sayı, 12 ribaunt ve 12 asistle bu sezon 21'inci, kariyerinde 100. defa üç istatistikte çift hanelere ulaştı.

29 yaşındaki basketbolcu böylece Oscar Robertson (181), Magic Johnson (138) ve Jason Kidd'den (107) sonra 100 "triple double" yapan 4. oyuncu olarak NBA tarihine geçti.

Carmelo Anthony 21 sayı, 3 blok ve Jerami Grant 20 sayı, 5 ribauntla Thunder'ın galibiyetinde önemli rol oynadı. Hawks'ta Taurean Prince'in 25 sayı, 8 ribaunt ve Dennis Schroder'in 18 sayı, 8 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

LEBRON'UN KARİYERİNDE BİR İLK

Cleveland Cavaliers, yıldız oyuncusu LeBron James'in 28 sayı, 13 ribaunt, 11 asistle kariyerinin 69'uncu "triple double"ını yaptığı maçta, konuk olduğu Phoenix Suns'ı 129- 107 yendi. 33 yaşındaki James, 15 yıllık NBA kariyerinde ilk kez bir sezonda 14 "triple double"a imza attı. Cavaliers'ta Jordan Clarkson 23, Kyle Korver 22 sayıyla oynadı. Suns'ta T.J. Warren ve Josh Jackson 19'ar, Devin Booker da 17 sayı a