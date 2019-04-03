Westbrook'tan tarihi performans

Batı Konferansı'nda play-off'a kalmayı garantileyen Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 119-103'lük skorla yenerek sezonun 45. galibiyetini aldı.

CHAMBERLAİN'DEN SONRA İKİNCİ İSİM

Thunder'da 20 sayı, 21 asist ve 20 ribauntluk performansıyla galibiyette başrolü oynayan Westbrook, NBA'de üç istatistikte 20 barajına 51 yıl sonra ulaşarak adını tarihe yazdırdı. Westbrook'un tarihi başarısını NBA'de daha önce sadece Wilt Chamberlain, 1968 yılında Pistons'a karşı 22 sayı, 25 ribaunt ve 21 asistlik performansıyla gerçekleştirmişti.

Paul George ve Jerami Grant 19'ar sayı, Steven Adams ise 13 sayıyla galibiyete katkı yapan diğer oyuncular oldu.

Play-off'a kalma şansını kaçırmasının ardından birçok yıldız oyuncusundan yoksun olarak maça çıkan Lakers'ın en skorer oyuncusu, 23 sayı kaydeden Kentavious Caldwell-Pope oldu.

WARRIORS, COUSINS İLE KAZANDI

Son iki yılın şampiyonu Golden State Warriors, konuk ettiği Denver Nuggets'ı 116-102 mağlup ederek Batı Konferansı'nda liderliğini sürdürdü.

Sezonun 53. galibiyetine uzanan Warriors'ta DeMarcus Cousins 28 sayı, 13 ribaunt ve 5 asist, Kevin Durant 21 sayı ve 6 asist, Stephen Curry ise 17 sayıyla oynadı. Bu sezon 26. kez kaybeden Batı Konferansı ikincisi Nuggets'ta Jamal Murray, 17 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olarak öne çıktı.

SONUÇLAR

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 119-103

San Antonio Spurs-Atlanta Hawks: 117-111

Sacramento Kings-Houston Rockets: 105-130

Golden State Warriors-Denver Nuggets: 116-102