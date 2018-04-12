Ensonhaber.com'a dön

Westbrook'tan triple double rekoru

Oklahoma City Thunder'ın yıldız oyuncusu Russell Westbrook tarihe geçen bir sezon yaşıyor.

Yorum Yap

Batı Konferansı'nda oynanan maçta Oklahoma City Thunder, Memphis Grizzlies'ı 137- 123 mağlup etti.

Thunder forması giyen Russell Westbrook, üst üste ikinci sezonu triple-double ortalamasıyla (25,6 sayı, 10,1 asist, 10 ribaunt) tamamladı ve bunu başaran ilk oyuncu oldu.

Grizzlies karşısında 37 dakika süre alan 29 yaşındaki Westbrook 6 sayı, 20 ribaunt, 19 asistle galibiyete katkıda bulundu. Takım arkadaşı Paul George ise 40 sayı üretti. Konuk ekipte Ivan Rabb 12 sayı, 13 ribauntla double-double yaparken, Dillon Brooks rakip potaya 36 sayı gönderdi.

Öte yandan bu sezon 3 bin 437 kez üç sayı, 3 bin 418 defa iki sayı denemesinde bulunan Houston Rockets, NBA'de bir sezon içinde iki sayıdan fazla üç sayı atışı yapan ilk takım olarak tarihe geçti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM