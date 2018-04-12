Westbrook'tan triple double rekoru

Batı Konferansı'nda oynanan maçta Oklahoma City Thunder, Memphis Grizzlies'ı 137- 123 mağlup etti.

Thunder forması giyen Russell Westbrook, üst üste ikinci sezonu triple-double ortalamasıyla (25,6 sayı, 10,1 asist, 10 ribaunt) tamamladı ve bunu başaran ilk oyuncu oldu.

Grizzlies karşısında 37 dakika süre alan 29 yaşındaki Westbrook 6 sayı, 20 ribaunt, 19 asistle galibiyete katkıda bulundu. Takım arkadaşı Paul George ise 40 sayı üretti. Konuk ekipte Ivan Rabb 12 sayı, 13 ribauntla double-double yaparken, Dillon Brooks rakip potaya 36 sayı gönderdi.

Öte yandan bu sezon 3 bin 437 kez üç sayı, 3 bin 418 defa iki sayı denemesinde bulunan Houston Rockets, NBA'de bir sezon içinde iki sayıdan fazla üç sayı atışı yapan ilk takım olarak tarihe geçti.