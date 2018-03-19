Westbrook'un triple-double'ı bu kez Raptors'ı dağıttı

NBA’de Doğu Konferansı lideri Toronto Raptors'ın 11 maçlık galibiyet serisi Oklahoma City Thunder deplasmanında son buldu. Russell Westbrook'un yıldızlaştığı maçta Thunder, evinde Raptors'ı 132-125 mağlup etti.
KARİYERİNİN 102. TRİPLE DOUBLE'INA İMZA TTI
Karşılaşmayı 37 sayı 14 asist ve 13 ribauntla tamamlayan Westbrook, üst üste 5'inci, bu sezon 23'üncü ve kariyerinin 102'nci triple-double'ına imza attı.
Thunder'da 25 sayı 8 ribaunt 4 asistle oynayan Steve Adams ve 22 sayı 5 ribaunt üreten Paul George galibiyette önemli rol oynadı. Raptors'ta DeMar DeRozan'ın 24 sayı 5 asist ve Kyle Lowry'nin 12 sayı 10 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.