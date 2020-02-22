Wilder ile Fury, ikinci kez ringe çıkacak

Dünya Boks Konseyi (WBC) şampiyonu ABD'li Deontay Wilder, unvanını korumak amacıyla eski dünya şampiyonu Büyük Britanyalı Tyson Fury ile 23 Şubat Pazar günü ikinci kez ringe çıkacak.

ABD'nin Las Vegas kentindeki MGM Grand Garden Arena'da TSİ 08.00'de başlaması planlanan karşılaşmayı, boksseverler DMAX kanalından izleyebilecek.

İLK MAÇ BERABERE SONUÇLANMIŞTI

İkili arasında ABD'nin Los Angeles kentindeki Staples Center'da 2018 yılında yapılan ilk karşılaşmada, Wilder, rakibini 9 ve 12. rauntta iki kez düşürmeyi başarırken, Fury ise müsabakanın büyük bölümünde rakibinden daha atak bir performans sergiledi ve müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

Kariyerlerinde yenilgi yüzü görmeyen ve ilk kez beraberlik yaşayan sporculardan 34 yaşındaki Wilder, 41'i nakavtla olmak üzere 42 maçını kazanırken, Fury ise 20'si nakavtla 29 karşılaşmadan galip ayrıldı.