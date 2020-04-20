Şampiyon boksör Türkler sayesinde Müslüman oldu

Karma dövüş sanatları ve boks yapan Avusturyalı boksör Wilhelm Ott, koronavirüs salgını nedeniyle karantina sürecinde aldığı kararı, Instagram hesabından duyurdu.

Wilhelm Ott, uzun süredir aklında olan Müslümanlığa geçtiğini belirtti.

TÜRK ARKADAŞLARINDAN ETKİLENDİ

Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Ott, ''Uzun zamandır aklımda olan bir şeydi ancak başkalarından etkilendim. Bu karantina sürecinde, İslam'ın değerleri bana gerekli gücü verdi.'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Avustralyalı boksör, meslektaşı ve aynı zamanda yakın arkadaşı olan Burak Kızılırmak'tan bu yönde etkilendiğini de belirtti.

Türk arkadaşlarıyla bir fotoğrafını paylaşan Wilhelm Ott, ilk Kur'an-ı Kerim hediyesinin de Burak Kızılırmak'tan geldiğini söyledi.

''TEREDDÜTSÜZ BİR ŞEKİLDE İSLAM'I SEÇTİM''

Avustralyalı boksör, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

''Şu anda tereddütsüz şekilde İslam'ı seçtim ve bir Allah'a inanıyorum. Evet, artık bir Müslüman olduğunu söyleyebilirim. Sadece arkadaşlarıma söyleyecektim ancak herkesin bilmesi gerektiğini düşündüm. Yaptığım paylaşımdan sonra da bu kadar büyük ilgi göreceğimi beklemiyordum. Bu büyük ilgi nedeniyle İslam dünyasına teşekkür ediyorum. Herkese kalbimden sevgilerimi yolluyorum ve 'Maşallah' diyorum.''

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