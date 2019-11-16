Willams: İçimdeki boşluğu İslam doldurdu

Yeni Zelanda'nın ünlü Rugby oyuncusu Sonny Bill Williams, İslam'la tanışmasını ve hayatının nasıl değiştiğini BBC'ye anlattı:

BÜTÜN NEGATİFLİĞİM İSLAM SAYESİNDE POZİTİFLİĞE DÖNDÜ

"Yürüdüğüm vahşi yollar, içimde hep bir boşluk yarattı. Kızları kovaladım, alkol içtim, cömertçe para harcadım. Bunun ben olduğumu düşünüyordum. Ama yaşadığım bu hayat ve deneyimler bana ne verdi… Kalbimdeki boşluk… boşluk… Bu süreç birkaç yıl sürdü. Sonra Allah'ı buldum, İslam'ı buldum ve o beni eğitti. Vahşiliğim ve bütün negatiflerim, pozitife döndü.

İslam ve Allah bugün olduğum yere ulaşmamı sağladı. 'Elhamdülillah' demeyi öğrendim. Bir bardak suç içtin, elhamdülillah; birisiyle sohbet etme fırsatı buldum, elhamdülillah; karım ve çocuklarımı gördüm, elhamdülillah… Her zaman aklımın önünde, yaratıcım var."

"BİR ADIM ATMAM GEREKİYORDU"

Yeni Zelanda'da 51 kişinin hayatını kaybettiği Christchurch katliamıyla ilgili de konuşan Sonny Bill Williams, "Çok utangaç bir adamım ama bir adım atmam gerekiyordu. Milli Takım için oynamak ve Müslüman oyunculardan biri olmak bana özel bir görev yükledi. Çünkü sadece Müslüman topluluğu değil, Zelanda halkını da temsil ediyordum. Y.Zelandalılar olarak, Müslümanlara destek olduk ve ben de bunun bir parçası olduğum için gururluyum" dedi.