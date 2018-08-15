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Willem II Aras Özbiliz'i kiraladı

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Willem II, Beşiktaş'tan Aras Özbiliz'i kiraladı.

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Willem II Aras Özbiliz'i kiraladı

Willem II Kulübü, bir haftadır takımla antrenmanlara çıkan 28 yaşındaki Aras'ın sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Beşiktaş ile aralarındaki dokümantasyon işlemlerinin tamamlandığını ve transferin gerçekleştiğini duyurdu.

Ajax altyapısından yetişen Ermeni milli futbolcu, sonrasında Kuban Krasnodar ve Spartak Moskova'da oynadı.

Beşiktaş, 2016'nın Ocak ayında Spartak Moskova'dan 1,3 milyon avroya transfer ettiği kanat oyuncusu Aras'ı, sezon sonuna kadar Rayo Vallecano, 2018'in Şubat ayında ise Sheriff'e kiralamıştı

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