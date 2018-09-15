Wilshere 3 ay yok

Kulüpler, yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca, Türk futbolcular ile döviz kuru üzerinden yaptığı sözleşmeleri 30 gün içerisinde TL'ye çevirmek zorunda.

"Şirket kurup kulübü Katarlılara satacak" sözüne çok üzüldüğünü söyleyen Fikret Orman, "Deli saçması şeyler bunlar" dedi.

Fikret Orman: Beşiktaş'ı satacak sözü beni çok üzdü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, Konyaspor maçı öncesi öğrencileriyle bir toplantı yaptı. Hollandalı hoca, "Konya maçını kazanmamız şart. Bunun için artık iyice kenetlenmeliyiz" dedi.

Futbolun Süperleri adlı ödül törenine katılan Fatih Terim, bir taraftarın omzuna el atarak fotoğraf çekilmek istemesine çok kızdı.

Roma'nın milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in sözleşmesini 2023'e kadar uzatacağı öğrenildi. 1 milyon euro kazanan yıldız futbolcunun yeni maaşı 1.8 milyon euro olacak.

Daha önce boksa veda eden Floyd Mayweather, Manny Pacquiao ile dövüşmek için bu yıl ringe döneceğini açıkladı.

1 Ozan Kabak taraftarı mest etti Galatasaray'da ilk kez bir lig maçında forma giyen 18 yaşındaki stoper Ozan Kabak, ortaya koyduğu performansla alkış topladı.

2 Fatih Terim kendisine dokunulmasına izin vermedi Futbolun Süperleri adlı ödül törenine katılan Fatih Terim, bir taraftarın omzuna el atarak fotoğraf çekilmek istemesine çok kızdı.

3 Jailson ve Benzia'nın ilginç kıyafetleri Fenerbahçe'de yeni transferler için imza töreni düzenlendi. Jailson ve Benzia'nın giydiği ilginç kıyafetler ise gözlerden kaçmadı.

4 Türk futbolcular TL'ye geçiyor Kulüpler, yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca, Türk futbolcular ile döviz kuru üzerinden yaptığı sözleşmeleri 30 gün içerisinde TL'ye çevirmek zorunda.

5 Fernandes: Burada kalacağımın garantisi yok Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Manuel Fernandes, Galatasaray maçı öncesi yönetimi saygısızlıkla suçladı.

6 Fatih Terim: Ozan Kabak'ı güvendiğim için oynattım Ahmet Çalık ve Ozan Kabak arasındaki seçim tercihini genç oyuncudan yana kullandığını ifade eden Fatih Terim, "3 puanın yanı sıra bir de genç oyuncu kazandık" dedi.

7 Cocu: Taraftarımızı artık üzmeyin Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, Konyaspor maçı öncesi öğrencileriyle bir toplantı yaptı. Hollandalı hoca, "Konya maçını kazanmamız şart. Bunun için artık iyice kenetlenmeliyiz" dedi.

8 Cengiz Ünder'in maaşına zam yapıldı Roma'nın milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in sözleşmesini 2023'e kadar uzatacağı öğrenildi. 1 milyon euro kazanan yıldız futbolcunun yeni maaşı 1.8 milyon euro olacak.

9 Giuliano Al Nassr'da ilk golünü attı Al Nassr ile Al Faisaly arasında oynanan maçta galibiyeti getiren gol eski F.Bahçeli Giuliano'dan geldi.