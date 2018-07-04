Wilshere Fenerbahçe'ye imza atacak

Ali Koç başkanlığındaki ilk sezonda iddialı bir kadro kurup hem Avrupa'da hem de ligde başarılı bir sezon geçirmek isteyen Fenerbahçe, transfer harekatına tüm hızıyla devam ediyor.

F.BAHÇE'NİN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Kulübün mali durumunu göz önünde bulundurarak önceliği maliyeti düşük isimlere veren sarı lacivertli yönetim, Arsenal ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan Jack Wilshere'i listenin başına almıştı.

İngiliz yıldız, geçen hafta kardeşiyle birlikte İstanbul'a gelmişti. Hem şehri hem de tesisleri gezen 26 yaşındaki oyuncu, daha sonra Türkiye'den ayrılıp Londra'ya dönmüştü.

Habertürk'ün haberine göre, bu süreçte Arsenal, resmi olarak Wilshere ile yolları ayırdığını açıklarken, başarılı futbolcunun sarı-lacivertli formayı giymesinin an meselesi olduğu öğrenildi. Hem İstanbul'dan hem de yönetimin kendisine sunduğu hedeflerden çok etkilenen Wilshere'in Fenerbahçe'nin teklifini büyük oranda kabul ettiği öğrenildi.

YILLIK 4 MİLYON EURO KAZANACAK

26 yaşındaki orta sahanın, cuma gününe kadar tekrar İstanbul'a gelerek kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayacak sözleşmeye imza atacağı ifade edildi. Bonservisi elinde olan oyuncuya yıllık 4 milyon euro ödeneceği belirtilirken, özellikle teknik direktör Phillip Cocu'nun da çok istediği Wilshere'i İngiltere'den Türkiye'ye getirecek özel bir uçak bekliyor.

Yıldız futbolcu alarak orta alandaki ofansif eksikliği gidermeyi planlayan Fenerbahçe yönetimi, bu transferi açıkladıktan sonra diğer takviyeleri de kısa süre içerisinde duyuracak