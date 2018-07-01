Wilshere: Karar vermek için acele etmiyorum

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Jack Wilshere, geleceği hakkında İngiliz basınına açıklama yaptı.

Altyapısından yetiştiği İngiltere Premier League ekibi Arsenal ile sözleşme uzatmayacağını daha önce açıklayan ve Fenerbahçe'yle görüşen Jack Wilshere, geleceğiyle alakalı olarak Sky Sports'a önemli açıklamalarda bulundu.

"EN İYİ TEKLİFİ SEÇECEĞİM"

"Doğru fırsat geldiği takdirde yurt dışında oynamayı isterim. Ayrıca herkes Premier League'i ve buradaki mücadeleyi de sevdiğimi bilir" diyen Wilshere, sonuç olarak gelen fırsatlardan en iyisini seçeceğinin altını çizdi. Acele etmek istemediğini belirten 26 yaşındaki oyuncu, kararını vermek için kendisine bir tarih sınırı koymadığını söyledi.

Fenerbahçe'nin yanı sıra Premier League'den Fulham, Crystal Palace, West Ham United, Everton ve Wolves, İtalya Serie A'dan da Milan'ın ilgilendiği İngiliz orta saha oyuncusu, 10 yıl profesyonel olarak formasını giydiği Arsenal'da 198 maça çıkıp 14 gol attı, 30 da asist yaptı.