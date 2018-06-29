Wilshere ve Bas Dost'ta son durum

Fenerbahçe'de Cocu’nun resmi imzayı atmasının ardından öncelik transfere verildi.

Hazırlanan geniş transfer listesinde Hollandalı golcü Bas Dost ve Arsenal’den ayrılan yıldız orta saha Jack Wilshere isimleri ön plana çıktı.

Fransız Sportif Direktörü Comolli anlaşma sağlayıp İstanbul'a getirdiği Wilshere'dan sonra yıldız golcü Bas Dost ile de el şıkıştı.

FIFA'DAN HABER BEKLENİYOR

Bas Dost ile anlaşma sağlayan F.Bahçe FIFA’dan haber bekliyor. Geçtiğimiz sezon Sporting taraftarlarının futbolculara saldırması sonrası birçok oyuncu kulübüyle sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

Ancak FIFA, eski kulübün de mağdur olmaması için makul bir ücretin ödenmesi şartını koşuyor. Bu durum aşıldığı takdirde 29 yaşındaki oyuncunun F.Bahçe forması giymesi bekleniyor. G

Geçtiğimiz yıl Portekiz ekibiyle 49 maça çıkan Bas Dost 34 gol-4 asistlik performans sergiledi.

WİLSHERE ACARKENT'TE EV BAKIYOR

Arsenal ile yollarını ayıran Wilshere ile kesin olarak anlaşıldı. Cocu’yu önceki gün Türkiye’ye getiren özel uçakla İstanbul’a gelen İngiliz oyuncunun otelde konakladığı tahmin ediliyor. Tecrübeli oyuncu dün ise stadı ve tesisleri gezdi.

Daha sonrasında İngiliz oyuncu İstanbul Acarkent’ten kendisine ev baktı. Akşam saatlerinde İngiltere’ye dönen Wilshere’in önümüzdeki günlerde yeniden Türkiye’ye geleceği belirtildi.

Öte yandan Arsenal, yaptığı resmi açıklamayla Jack Wilshere'in serbest kaldığını resmen duyurdu.