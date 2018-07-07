Wilshere'in Fenerbahçe'yi reddetme nedeni

Fenerbahçe'nin uzun süredir transferi için uğraştığı İngiliz yıldız Jack Wilshere tercihinin İngiltere'de kalmaktan yana kullandı.
AİLESİ KABUL ETMEDİ
İngiliz kulübü Arsenal'den ayrıldığını açıklayan Wilshere, Fenerbahçe'nin transfer teklifini kabul etmedi. Ailesini transfere ikna edemeyen İngiliz yıldız, projeden çok etkilenmesine rağmen teklifi reddetmek zorunda kaldı.
Wilshere Başkan Ali Koc ve Sportif Direktör Comolli'ye teşekkür etti. 26 yaşındaki yıldız geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmiş ve Fenerbahçe'nin tesislerini gezmişti.
WEST HAM'A TRANSFER OLACAK
İngiliz basını, Wilshere'in West Ham United'ın sunduğu 3 yıllık teklifi kabul ettiği ve transferin kısa süre içerisinde tamamlanacağı yazıldı.