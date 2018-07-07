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Şenol Güneş: Transfer yapacak paramız yok

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1 Wilshere'in Fenerbahçe'yi reddetme nedeni Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirip tesisleri gezdirdiği Wilshere, ailesini ikna edemediği için sarı-lacivertli ekibin teklifini kabul etmedi.

2 Neymar maç sonu ağladı Brezilya, Belçika'ya 2-1 yenilerek Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etti. Maç sonu Neymar başta olmak üzere Brezilya cephesinde büyük üzüntü yaşandı.

3 Juventus hisselerinin değeri 200 milyon euro arttı Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transfer olacağı haberleri İtalyan devinin hisselerinde patlama yapmasına neden oldu.

4 Belçika çeyrek finalde Brezilya'yı eledi Belçika, Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Brezilya'yı 2-1 mağlup etti ve yarı finalde Fransa'nın rakibi oldu.

5 PSG, Buffon'u resmen açıkladı Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, Gianluigi Buffon'u kadrosuna kattığını açıkladı.

6 Galatasaray'dan Muslera'ya destek mesajı Dünya Kupası çeyrek final maçında Fransa'dan hatalı gol yiyen Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'ya, kulübü Galatasaray'dan destek mesajı gecikmedi.

7 Fransa, Uruguay'ı eleyip yarı finale çıktı Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist Uruguay'ı 2-0 yenen Fransa oldu. Turnuvanın en iyi kalecisi olan Muslera, yediği hatalı golle Uruguay'ın mağlubiyetinde etkili oldu.

8 Abdurrahim Albayrak'tan Tarık Çamdal ve Eray açıklaması Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak, Eray İşcan'la yolların ayrıldığını, Tarık Çamdal'ın ise kendisine takım bulacağını açıkladı.

9 Galatasaray'ın kiralamak istediği isimler Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı ekibin transfer gündemine dair önemli açıklamalar yaptı. Cengiz, Trezeguet, Emre Akbaba ve Ahmed Musa'yı kiralamak istediklerini ifade etti.