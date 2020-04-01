Wimbledon Turnuvası, 2021'e ertelendi

Koronavirüs salgını spor müsabakalarını engellemeye devam ediyor.
Tenis sezonunun üçüncü Grand Slam turnuvası olan Wimbledon’ın 2020 yılında oynatılmayarak, 2021’e ertelendiği açıklandı. Organizasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada bu yılki turnuvanın 28 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihine ertelendiği duyuruldu.
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN SONRA İLK KEZ ERTELENDİ
143 yıllık bir geçmişe sahip Wimbledon'ın son organizasyonunda tek erkeklerde Novak Djokovic, tek kadınlarda ise Simona Halep zafere ulaşmıştı.
Wimbledon, daha önce sadece Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sebebiyle iptal edilmişti.