Wimbledon'da ilk finalist Angelique Kerber

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası olan Wimbledon'da tek kadınlar yarı finalinde Angelique Kerber, Jelena Ostapenko'yu 2-0 ile geçerek yarı finale yükseldi.

Dünya 10 numarası Angelique Kerber, 12 numaralı Ostapenko'ya karşı oynadığı mücadeleyi 1 saat 8 dakikada 6-3 ve 6-3'lük setlerle kazandı. Ostapenko'nun çok sayıda basit hata yaptığı maçta Kerber, zorlanmadan finale yükselmeyi başardı.

Angelique Kerber'in Wimbledon finalindeki rakibi 7 kez şampiyon olan Serena Williams ve ilk kez yarı finale yükselen Julia Goerges arasındaki yarı final maçının ardından belli olacak.

Angelique Kerber, finali kazanırsa Steffi Graf'ın 1996'daki başarısından sonra Wimbledon'ı kazanan ilk Alman kadın tenisçi olacak.