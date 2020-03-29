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Witsel: Saçını kestiremeyen takım böyle olacak

Dortmundlu yıldız Axel Witsel, karantina sebebiyle evinden çıkamayan takım arkadaşlarının saçlarının kendisi gibi kabararak uzayacağına dair bir paylaşım yaptı.

| Haber Merkezi
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Borussia Dortmund'un Belçikalı futbolcusu Axel Witsel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda karantina nedeniyle evinden çıkamayan futbolcu arkadaşlarının saçlarının kendisi gibi uzun ve kabarık olacağını gösteren esprili bir paylaşım yaptı.

WİTSEL'DEN KARANTİNAYA ESPRİLİ YAKLAŞIM

Witsel paylaşımında Dortmund'daki takım arkadaşlarının karantina sebebiyle kestiremedikleri saçlarının kendisi gibi uzayacağını belirterek bir fotoğraf paylaştı.

Witsel fotoğrafta kendi saçını tüm takıma photoshopla monte ederek esprisini paylaştı.

TARAFTARLAR ÇOK BEĞENDİ 

Binlerce beğeni alan paylaşımın ardından benzer paylaşımı bu kez Belçika Milli Takımı'nın hesabı da yaptı.

Milli Takım oyuncularının tamamının saçlarına Witsel'in saç modelini monte eden esprili kare de beğeni yağmuruna tutuldu.

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