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Wolfsburg Yunus Mallı'nın golleriyle kazandı

Bundesliga'nın 12. haftasında Wolfsburg, milli futbolcu Yunus Mallı'nın iki gol attığı maçta Freiburg'u 3-1 mağlup etti.

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Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmada Wolfsburg, ilk yarıyı 3. dakikada Yannick Gerhardt ve 29 dakikada milli futbolcu Yunus Mallı'nın golleriyle 2-0 önde tamamladı.

YUNUS MALLI'DAN 2 GOL

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Freiburg, 68. dakikada Bartosz Kapustka'nın topu ağlara göndermesiyle skoru 2-1'e getirdi. Çabuk toparlanan ev sahibi ekipte Yunus Mallı, 70. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve fileleri havalandırarak takımını 3-1 öne geçirdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Wolfsburg, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Ligin 11. haftasında Hertha Berlin karşısında ağları sarsan Yunus Mallı, 90 dakika sahada kaldığı bu maçın ardından gol sayısını 3'e çıkardı.

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