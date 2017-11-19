Wolfsburg Yunus Mallı'nın golleriyle kazandı

Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmada Wolfsburg, ilk yarıyı 3. dakikada Yannick Gerhardt ve 29 dakikada milli futbolcu Yunus Mallı'nın golleriyle 2-0 önde tamamladı.

YUNUS MALLI'DAN 2 GOL

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Freiburg, 68. dakikada Bartosz Kapustka'nın topu ağlara göndermesiyle skoru 2-1'e getirdi. Çabuk toparlanan ev sahibi ekipte Yunus Mallı, 70. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve fileleri havalandırarak takımını 3-1 öne geçirdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Wolfsburg, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Ligin 11. haftasında Hertha Berlin karşısında ağları sarsan Yunus Mallı, 90 dakika sahada kaldığı bu maçın ardından gol sayısını 3'e çıkardı.