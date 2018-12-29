Wolverhampton geriden gelip Tottenham'ı devirdi

İngiltere Premier Lig'de 20. hafta maçıdna Tottenham ile Wolverhampton karşı karşıya geldi.
İlk yarısını Tottenhanham'ın 1-0 önde kapattığı maçı, Wolverhampton 3-1 kazandı. Tottenham'ın tek golünü 22. dakikada Harry Kane kaydetti. Deplasman ekibi Wolverhampton'ın golleri 72. dakikada Willy Boly, 83. dakikada Raul Jimenez ve 87. dakikada Helder Costa'dan geldi.
Bu galibiyetin ardından Wolverhampton puanın 29'a yükseltti. Ligde şampiyonluk hesapları yapmaya başlayan Tottenham, mağlubiyetin ardından 45 puanda kaldı. İngiltere Premier Lig'de bir sonraki maçında Tottenham, Cardiff'e konuk olacak. Wolverhampton, Crystal Palace'ı ağırlaycak.