Wolverhampton geriden gelip Tottenham'ı devirdi

1 Cengiz Ünder attı Roma kazandı İtalya Serie A ekibi Roma, Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in 1 gol atıp 1 asist yaptığı maçta Parma'yı 2-0 mağlup etti.

2 Serdar Aziz'den ilk açıklama Galatasaray'ın kendisine takım bulmasını söylediği Serdar Aziz, yaşanan gelişmelerin ardından ilk kez konuştu. Milli futbolcu "Hata yaptıysam, Fatih Hoca'dan özür dilemek benim gücüme gitmez" dedi.

3 Abdülkadir Ömür, Manchester City'nin gündeminde Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City, Trabzonspor'un genç yeteneği Abdülkadir'e talip oldu. Bordo-mavili takım, İngiliz ekibinden 30 milyon euro istiyor.

4 Garry Rodrigues'e Suudi Arabistan'dan teklif var Suudi Arabistan ekibi Al İttihad, Galatasaray'ın başarılı kanat futbolcusu Garry Rodrigues için sarı-kırmızılı takıma 8 milyon euroluk teklifte bulundu.

5 Cezayir basını: Slimani Beşiktaş'a gitmek istiyor Ersun Yanal'ın Cezayirli forveti kadroda düşünmediğini iddia eden Elheddaf kanalı, "İslam Slimani, düşman kulüp Beşiktaş'a gitmek istiyor" dedi.

6 Fenerbahçe'de Aatıf ve Dirar affedildi Fenerbahçe'de bir süre önce kadro dışı bırakılan Aatıf ve Dirar, A takıma geri döndü. Volkan Demirel ile Ozan Tufan ise affedilmedi.

7 Fenerbahçe yönetimi futbolcuları ikna edemiyor Sezonun ilk yarısını 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yönetim transfer yapmakta zorlanıyor. Öyle ki görüşülen futbolcular, kümede kalma mücadelesi veren bir takıma gelmek istemiyor.

8 Karius'un yeni sevgilisi Türkiye'ye geldiği günden bu yana Karius üzerinden prim yapmaya çalışan İnstagram fenomenlerini üzen haber. 25 yaşındaki kaleci, Miami'de Alman model Sophia Thomalla ile görüntülendi.

9 Alan Carvalho İstanbul'a geliyor Galatasaraylı yöneticiler, Alan Carvalho transferini bitirdiklerini, golcü futbolcuyu kampa yetiştirmek için yoğun çaba harcadıklarını söyledi.