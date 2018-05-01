Aziz Yıldırım: Bu yıl Nutuk'u 3 defa okudum

Şenol Güneş: Konuşacak bir şey yok

1 Aykut Kocaman'ın Skrtel'in durumuna verdiği tepki Kasımpaşa mücadelesinde kafasına 5 dikiş atılan Martin Skrtel'in halini gören Aykut Kocaman "Ben hayatımda böyle yarık görmedim" dedi.

2 Beşiktaş'tan Tahkim'e derbi itirazı Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile yapılan ve yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen, sonrasında ise TFF'nin verdiği derbinin kaldığı yerden oynanması kararına itiraz etti.

3 Arsenal için Buvac iddiası Sezon sonu ayrılacak Wenger'in yerine birçok manejerin adı Arsenal'le anılıyor. Dünyaca ünlü hocaların ismi yazılırken, İngiliz ekibinin takımı Klopp'un yardımcısı Buvac'a emaet edeceği iddia edildi.

4 Wolverhampton Wanderers, Elia'yı istiyor Gelecek yıl Premier Lig'de mücadele edecek olan Wolverhampton Wanderers, Başakşehir'in Hollandalı futbolcusu Elia'yı transfer etmek için harekete geçti.

5 Talisca, İstiklal Marşı'nın hikayesini anlattı Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, sadece ülkesinin değil yaşadığı ülkenin de marşını bilmesi gerektiğini söyledi.

6 Galatasaray'da 4 imza Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, iç transferde harekete geçti. Sarı-kırmızılılar 4 futbolcuya imza attıracak.

7 Trabzonspor'da hoca adayları 3'e düştü Sezon sonunda Rıza Çalımbay ile yollarını ayıracak olan Trabzonspor'da Samet Aybaba, Tolunay Kafkas ve Beşiktaş'la yollarını ayıracağı söylenen Şenol Güneş isimleri gündeme geldi.

8 Çinliler Gomis'i istiyor Adı henüz bilinmeyen bir Çin kulübünün, Gomis'e 10, G.Saray'a ise 5 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.

9 Beşiktaş'ta yeni sezonda kadroda olmayacak isimler Galatasaray'a yenilerek şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları şimdiden başladı. Başta Lens ve Negredo olmak üzere bazı isimlerle yollar ayrılacak.