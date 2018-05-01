Wolverhampton Wanderers, Elia'yı istiyor

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İngiltere Championship'te şampiyonluğunu ilan ederek Premier Lig'e yükselmeyi garantileyen Wolverhampton Wanderers, gelecek yıl için çalışmalara başladı. Wolves, Başakşehirli Elia'yı kadrosuna katmak istiyor.
1.7 MİLYON EURO TEKLİF EDECEKLER
İngiliz Daily Mail'in haberine göre İngiliz ekibi Elia için ilk teklifini 1.7 milyon euro olarak yapacak.
31 yaşındaki Elia'nın daha önce Premier Lig'de Southampton formasıyla mücadele ettiğinin altını çizen Daily Mail, Wolves'ın Hollandalı kanat oyuncusunu son haftalarda izlettiğini belirtti.
Haberin detaylarında Başakşehir'in bu sezon ortaya koyduğu başarıda Elia'nın 8 gol 3 asistle büyük katkı sağladığı ifade edilirken, Feyenoord'un şampiyonluğundaki payından da söz edildi.
Başakşehir, Elia'yı sezon başında Hollanda'nın Feyenoord ekibinden 1.1 milyon euroya kadrosuna kattı.