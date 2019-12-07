Wozniacki tenisi bırakıyor

Kararını Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla duyuran 29 yaşındaki Wozniacki, "15 yaşından beri profesyonel tenis oynuyorum. Harika anılarım oldu. 71 hafta boyunca dünya 1 numarası oldum. Kortta başarabileceğim her şeyi başardım." ifadelerini kullandı.

"AVUSTRALYA AÇIK'TAN SONRA PROFESYONEL TENİSİ BIRAKIYORUM"

Son aylarda hayatta yapacak çok daha fazla şeyi olduğunu farkettiğini belirten Wozniacki, şunları aktardı:

"Avustralya Açık’tan sonra profesyonel tenisi bırakıyorum. Bu sağlığım ile alakalı değil. Heyecanlı yolculuğumu sizlerle paylaşmayı dört gözle bekliyorum."