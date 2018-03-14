Wozniacki'nin Kasatkina kabusu sürüyor

Tenis sezonunun önemli turnuvalarından Indian Wells'te tek kadınlar ana tablosunun çeyrek finalistleri belli oldu.

Günün en sürpriz sonucuna, dünya 2 numarası Caroline Wozniacki'yi 6-4 ve 7-5'lik setlerle mağlup eden 20 numaralı seribaşı Daria Kasatkina imza attı. Sene başında Avustralya Açık'ı kazanarak kariyerinin ilk Grand Slam zaferini elde eden Wozniacki, geçtiğimiz ay WTA Saint Petersburg'un çeyrek finalinde mağlup olduğu Kasatkina'ya Indian Wells'te de yenilmekten kurtulamadı. Kasatkina'nın sıradaki rakibi, 10 numaralı seribaşı Angelique Kerber olacak. Eski dünya 1 numarası Kerber, son 16 turunda 7 numaralı seribaşı Caroline Garcia'yı 6-1'lik iki setle zorlanmadan saf dışı bırakmayı başardı.

Turnuvanın ev sahibi tenisçilerinden Venus Williams, 21 numaralı seribaşı Anastasija Sevastova'yı 7-6 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek çeyrek finale yükselen bir diğer isim oldu. Bir önceki turda kardeşi Serena'yı turnuva dışına iten Venus, Letonyalı rakibi karşısında aldığı bu galibiyetle geçtiğimiz yıl olduğu gibi Indian Wells'te çeyrek final görmeyi başardı. 37 yaşındaki tecrübeli tenisçi bu turda 27 numaralı seribaşı Carla Suarez Navarro ile karşı karşıya gelecek.

Wild card ile katıldığı turnuvada önce 30 numaralı seribaşı Anastasiya Pavlyuchenkova, ardından 9 numaralı seribaşı Petra Kvitova'yı mağlup ederek dikkatleri üzerine çeken 16 yaşındaki Amanda Animisova'nın peri masalı ise Karolina Pliskova karşısında son buldu. 5 numaralı seribaşı Pliskova, dünya klasmanının 149. basamağında yer alan genç rakibini 6-1 ve 7-6'lık setlerle yenerek çeyrek finale yükseldi. Pliskova çeyrek finalde Japon Naomi Osaka ile kozlarını paylaşacak.