WRC'de kapanışı Neuville yaptı

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Avustralya'da düzenlenen 13. ve yarışını, Hyundai takımının Belçikalı pilotu Thierry Neuville kazandı.
Coffs Harbour kentinde toplam 21 etap üzerinden gerçekleştirilen 318,33 kilometrelik yarışta Neuville, 2.35.44.8'lik derecesiyle zafere ulaştı. Neuville'in 22.5 saniye gerisinde M-Sport ekibinden Estonyalı Ott Tanak ikinci sırayı aldı.
Liderin 59.1 saniye arkasında Hyundai'den Yeni Zelandalı Hayden Paddon ise üçüncülüğü elde etti.
WRC'de art arda 5. şampiyonluğunu bir önceki yarışta ilan eden M-Sport takımından Fransız Sebastien Ogier, Avustralya'da 4. olarak sürücüler klasmanında sezonu 232 puanla tamamladı. Ogier'nin ardından 208 puanla Neuville ikinci, 191 puanla Tanak üçüncü oldu.