WRC'de Meksika'nın kazananı Ogier

Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın Galatasaray mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada "Galatasaray yedek kulübesinde her pozisyonda 20 kişi sahaya girdi." dedi.

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Aykut Kocaman: Şimdi her şey Galatasaray maçı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Galatasaray'ı da sahamızda yenmeyi başarırsak, istediğimiz yere çıkmak için bir hamle gücü verecek"dedi