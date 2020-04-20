Wuhan Zall, 4 ay sonra şehre geri döndü

Ocak ayında İspanya’nın Malaga şehrinde kamp çalışmalarına giden ve ardından artan koronavirüs olayları sonrası ülkeye dönemeyen Wuhan Zall, şehrine ulaştı.
Vuhan şehrinin karantinada olmasından dolayı, İspanya’dan Almanya’ya uçan takım, 16 Mart’ta Çin'e indi.
SHENZHEN'DE 3 HAFTA KARANTİNAYA GİRDİLER
Çin'e geldikten sonra Shenzhen'de 3 hafta karantinada kalan kafile, süreci atlatmalarının ardından, 104 gün sonra şehrine döndü.
Tren istasyonunda taraftarlarının çiçeklerle karşıladığı takım, çarşamba günü idmanlarına başlayacak.