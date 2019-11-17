Xabi Alonso: Guardiola'nın bitmeyen bir coşkusu var

İspanyol eski futbolcu Xabi Alonso, Real Madrid'den Pep Guardiola ile birlikte çalışmak için ayrıldığını söyledi.

"GUARDİOLA'NIN SIRLARINI ÖĞRENMEK İSTİYORDUM"

Xabi Alonso, "Guardiola'nın sırlarını öğrenmek istiyordum. Sezonlar uzundur ama Guardiola'nın bitmeyen bir coşkusu ve enerjisi var. Bu, oyuncular için ekstra motivasyon kaynağı oluyor" şeklinde konuştu.

Alonso, 2014 yılında Real Madrid'den Bayern Münih'e 9 milyon euro karşılığında transfer olmuştu ve Bavyera ekibinde 117 maçta 9 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

Xabi Alonso, kariyerinde toplam 689 maçta 43 gol attı ve 58 asist yaptı. İspanya Milli Takımı'nın formasını ise 114 kez giydi.