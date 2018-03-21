Xabi Alonso'nun 5 yıl hapsi istendi

Galatasaray taraftarı çıldırdı kontrolü yine bir kadın sağladı

Rodrigues'ten Tolga'ya destek: En iyisini yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst, A Milli Takım'ın yeni formalarının 300 liradan satılmasının normal olduğunu ifade etti.

Borussia Dortmundlu yetlililerin, Malatyaspor maçında iki gol atan Yusuf Yazıcı'yı çok beğendiği ve 21 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar takip edeceği öğrenildi.

Beşiktaş yönetimi, Başakşehir maçında dökülen futbolcularla bir toplantı yaptı. Başkan Orman oyunculara, "Aylardır para alamıyorlar ama zirvedeler" diyerek G.Saray'ı örnek gösterdi.

Orman'dan futbolculara: Bir dediğinizi iki etmiyoruz

Advincula attığı deparla en hızlı futbolcu oldu

Önünde zorlu bir fikstür bulanan Galatasaray'da sakat futbolcular Eren Derdiyok ve Jason Denayer'den iyi haber geldi.

1 Ali Dürüst: Milli formanın 300 liraya satılması normal Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst, A Milli Takım'ın yeni formalarının 300 liradan satılmasının normal olduğunu ifade etti.

2 Theo Walcott, Cenk Tosun'u yere göğe sığdıramadı Everton'ın yıldız futbolcusu Theo Walcott, Cenk Tosun hakkında konuştu. Walcott, "O harika bir bitirici ve harika bir adam" dedi.

3 Alex: Aykut Kocaman hakkında tweet atmam yanlıştı Alex de Souza, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde Aykut Kocaman'ın kendisini kıskandığını dair bir tweet atmıştı. Brezilyalı yıllar sonra bu davranışının yanlış olduğunu ifade etti.

4 F.Bahçe'den Maccabi'ye Türk bayraklı cevap EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, sahasında ağırladığı Maccabi Fox maçı öncesi İsrailli rakibine misilleme yaptı.

5 Volkan Demirel, Önder Fırat'la kapıştı Fenerbahçe'nin Akhisarspor'a 3-2 yenildiği maçın ardından, yönetici Önder Fırat'la Volkan Demirel arasında bir tartışma yaşandı.

6 Rodrigues'ten Tolga'ya destek: En iyisini yaptı Rodrigues, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin son dakikalarında kaçırdığı golle saç baş yolduran Tolga Ciğerci'ye sahip çıktı.

7 Mustafa Cengiz: Tudor bize alacak davası açtı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Tudor'un sarı-kırmızılı ekibe 7.5 milyon liralık tazminat davası açtığını söyledi.

8 Barcelona Başkanı Bartomeu'nun Cengiz yorumu FIFA Menajeri Bayram Tutumlu, Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu'nun Cengiz Ünder'i yakından takip ettiğini söyledi.

9 Orman'dan futbolculara: Bir dediğinizi iki etmiyoruz Beşiktaş yönetimi, Başakşehir maçında dökülen futbolcularla bir toplantı yaptı. Başkan Orman oyunculara, "Aylardır para alamıyorlar ama zirvedeler" diyerek G.Saray'ı örnek gösterdi.