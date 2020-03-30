Xavi, Barcelona'yı istiyor

Barcelona'da 1998'den 2015'e kadar forma giyen ve kulübün efsane isimleri arasına adını yazdıran Xavi Hernandez, İspanyol La Vanguardia gazetesine açıklamalar yaptı.

"BAZI ŞARTLAR SUNDUM VE SIFIRDAN BİR PROJE BAŞLATACAĞIM"

Barcelona'ya dönmek istediğini belirten Xavi, "Artık kendimi oyuncuları yönetmede yeterli görüyorum. Ama bazı şartlar sundum, karar alıcı ben olacağım ve sıfırdan bir proje başlatacağım." ifadelerini kullandı.

"BELKİ SANCHO VEYA GNABRY OLABİLİR"

Barcelona'nın transfere ihtiyacı olup olmadığı sorusunu cevaplayan 40 yaşındaki teknik adam, "Çok fazla yeni oyuncuya ihtiyaçları yok, belki Jadon Sancho veya Serge Gnabry olabilir." şeklinde konuştu.