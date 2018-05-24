Xavi Hernandez'den 2 yıllık sözleşme imzaladı

Katar temsilcisi El Sadd, Katalan futbolcu Xavi ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladı.

SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

Katar Yıldızlar Ligi kulüplerinden El Sadd, Xavi Hernandez'in sözleşmesini iki yıllığına uzattı. El Sadd'dan yapılan açıklamada, 2015-16 sezonunda takıma katılan orta saha oyuncusu Xavi'nin sözleşmesinin iki yıl daha uzatıldığı bildirildi.

10 MİLYON EUROYA İMZA ATMIŞTI

Barcelona ile 8 lig, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Milli Takımı'nda ise iki Avrupa Şampiyonası ve bir Dünya Kupası kazanan tecrübeli futbolcu, 2015'te yıllık 10 milyon euroya El Sadd'a transfer olmuştu.

Kaptanlığını üstlendiği Katar temsilcisi El Sadd'da bu sezon 24 maça çıkan 38 yaşındaki Xavi, 6 gol attı ve 8 asist yaptı.