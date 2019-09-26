Xavi, İngiliz büyüklerini saydı Liverpool'u unuttu

Barcelona'nın efsanesi ve Al Sadd Teknik Direktörü Xavi Hernandez, İngiltere'de büyük takım çalıştırmayı hayal ettiğini açıkladı ancak Liverpool'u saymadı.

Xavi, "Hedefim Premier Lig'de takım çalıştırmak. İngiltere'deki futbol atmosferini, tamamen dolu stadyumlarını çok seviyorum. Orada oynayan kimle konuşsam bu deneyimin sıradışı olduğunu söylüyor. Açıkçası, büyük bir takım olsun isterdim. Seçecek olsam City, United, Chelsea, Arsenal veya Tottenham'dan birini seçerdim." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİM BARCELONA'YA DÖNEBİLMEK"

FIFA'nın The Best ödül töreniyle ilgili de konuşan Xavi, "Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino ve Unai Emery, olağanüstü teknik adamlar. Harika işler çıkarıyorlar. Klopp, harika iş çıkardı ve ödülü hak etti." dedi.

Bir gün Barcelona'ya dönüp dönmeyeceğiyle ilgili soruya ise efsane orta saha, "Bunu saklamıyorum. Hedefim Avrupa'ya, Barcelona'ya dönebilmek. Önümde bir mücadele var. Hala öğreniyorum ve bu teknik direktörlükten keyif alıyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.