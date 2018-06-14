Xavi: Lopetegui'nin kovulması doğru karar

Dünya Kupası öncesi habersiz şekilde Real Madrid ile anlaşan Julen Lopetegui'yi ani bir kararla milli takımdaki teknik direktörlük görevinden alan İspanya Futbol Federasyonu'na eski milli futbolcu Xavi Hernandez'den destek geldi.

Lopetegui'nin Real Madrid ile anlaşma kararını "vakitsiz" bulduğunu ifade eden Xavi, federasyon başkanı Luis Rubiales'in inisiyatif alarak 51 yaşındaki teknik adamın görevine son vermesiyle doğru bir karar verdiğini söyledi.

"DOĞRU KARARI VERDİLER"

Federasyonların şahıslar üstü kurumlar olduğunu belirten İspanyol yıldız, "Ortaya çıkan karmaşık durumda federasyonun bir karar alması gerekiyordu ve Rubiales çabuk devreye girerek bence en doğru kararı verdi." diye konuştu. Dünya Kupası'na sayılı gün kala yaşanan kaotik gelişmelere karşın futbolcuların performansında bir düşüş beklemediğini dile getiren Xavi, takımın başına getirilen Fernando Hierro'ya güvenini de ortaya koydu.

Hierro'nun hem kadro dinamikleri hem de İspanyol kamuoyu hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu belirten 38 yaşındaki futbolcu, "Fernando Hierro için en iyisini diliyorum. Kolay bir durum değil ancak takımı en iyi şekilde maçlara hazırlayacaktır. Tüm yaşananlara karşın İspanya bence Dünya Kupası'nın en büyük favorilerinden biri olmayı sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

2010 yılından sonra tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nı kazanmayı hedefleyen İspanya, turnuvadaki ilk maçında 15 Haziran Cuma günü son Avrupa şampiyonu Portekiz ile karşılaşacak.