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Xavi, teknik direktör oluyor

Barcelona'nın efsane ismi Xavi Hernandez, formasını giydiği Katar takımı Al Sadd'a teknik direktör olmayı düşünüyor.

Xavi, teknik direktör oluyor
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2015/2016 sezonunun başında Barcelona'dan bonservissiz olarak Katar takımı Al Sadd'a transfer olan ve burada da 3 kupa elde eden Xavi Hernandez, oynadığı takımın teknik direktörü olmak istiyor.

2 SENELİK KONTRAT İMZALAYACAK

İspanyol Marca'da yer alan haber göre; Katar ekibinde sezon sonu şu anki teknik direktör Jesualdo Ferreira'yla yollar ayrılacak ve Xavi, 2 seneliğine telknik direktörlük koltuğuna oturacak.

KATAR'I SEVDİ AVRUPA'YI DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

Xavi'nin de Katar'da kalacak olmasından mutlu olduğu ve Avrupa'ya dönmeyi kısa vadede düşünmediği belirtildi.

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