Xavi, teknik direktör oluyor

2015/2016 sezonunun başında Barcelona'dan bonservissiz olarak Katar takımı Al Sadd'a transfer olan ve burada da 3 kupa elde eden Xavi Hernandez, oynadığı takımın teknik direktörü olmak istiyor.

2 SENELİK KONTRAT İMZALAYACAK

İspanyol Marca'da yer alan haber göre; Katar ekibinde sezon sonu şu anki teknik direktör Jesualdo Ferreira'yla yollar ayrılacak ve Xavi, 2 seneliğine telknik direktörlük koltuğuna oturacak.

KATAR'I SEVDİ AVRUPA'YI DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

Xavi'nin de Katar'da kalacak olmasından mutlu olduğu ve Avrupa'ya dönmeyi kısa vadede düşünmediği belirtildi.