Xherdan Shaqiri: Mutlu değilim

Premier Lig'de 8'de 8 yaparak liderlik koltuğunda oturan Liverpool'da Xherdan Shaqiri, çarpıcı açıklamalar yaptı.

"KLOPP'UN BANA ŞANS VERMESİNİ BEKLİYORUM"

Bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Shaqiri, "Fazla forma şansı bulamıyorum ve bundan mutlu değilim. Her futbolcu oynamak ister. Bu çok normal bir tepki. Klopp ile bir sorunum yok. Kendimi hazır tutuyorum ve bana şans vermesini bekliyorum" dedi.

"LİVERPOOL'A GELDİĞİM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM"

Liverpool'a transferinden pişmanlık duymadığını da vurgulayan İsviçreli futbolcu, "Çok yetenekli, kaliteli bir kadromuz var. Bazı oyuncuların beklemesi gerekiyor. Buraya geldiğim için bir saniye bile pişman olmadım. Daha fazla oynamak istiyorum ancak bu takımda belli bir ağırlığım var. Ekibin tecrübeli oyuncularından biriyim" şeklinde konuştu.

Liverpool ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki yıldız, bu sezon 4 maçta yalnızca 25 dakika sahada kaldı.