Yabancı futbolcular, Fatih Terim'le anlaşamıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa arenasındaki macerasını 5-0’lık Paris Saint-Germain mağlubiyetiyle noktalayan Galatasaray’da gözler artık Süper Lig’e ve Türkiye Kupası’na çevrildi.

Avrupa kulvarında bu sene oldukça başarısız bir tablo ortaya koyan sarıKırmızılılar, Süper Lig’de ve Ziraat Türkiye Kupası’nda sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak bir nebze de olsa taraftarına Şampiyonlar Ligi’ndeki hayal kırıklığını unutturmayı hedefliyor.

TÜRKiYE KUPASI DA TEHLiKEDE

Geçtiğimiz yıl Türkiye Kupası’nı müzesine götürme başarısı gösteren Galatasaray’da bu sezonki kupa macerası da kötü başladı. Sarı-Kırmızılılar, kupada 5’inci tur maçında sahasında konuk ettiği Tuzlaspor’a 2-0 mağlup oldu ve tur şansını zora soktu. Galatasaray’ın rakibi ile 17 Aralık Salı günü oynayacağı rövanş karşılaşmasında turu geçebilmesi için gol yemeden en az 3 gol atması gerekiyor. Aksi halde kupa defteri de kapanacak.

YABANCILAR RAHATSIZ OLDU

Bu sezon alınan kötü sonuçlar ve sahada oynanan kötü futbol sonrası basın toplantılarında sıkça devre arasında bir transfer operasyonu yapılacağına dikkat çeken Terim’in bu yaklaşımının özellikle takımda yer alan yabancı futbolcular üzerinde olumsuz bir etki bıraktığı belirtiliyor.

Tecrübeli teknik adamın oyuncularına yönelik yaptığı eleştirilerin yabancı futbolcuları rahatsız ettiği ve oyuncuların morallerinin bozulduğu kaydedildi.